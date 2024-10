L. 214 : contre les pratiques de l’élevage intensif

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Le 5 novembre prochain, les américains devront choisir leur président. Il y a quelqu’un dont on a beaucoup entendu parler, c’est Elon Musk. Thomas s’intéresse à sa relation avec Donald Trump.

On reçoit Anthony Lebreton, référant à Angers pour L. 214, sûrement la plus connue des associations contre l’élevage intensif. Emeric était avec eux samedi 19 octobre au Leclerc du boulevard Camus et a suivi pour nous leur opération de sensibilisation.

On reçoit également Ilyas Barbaud, Vice Président étudiants à l’Université d’Angers, élu en mars dernier !