Créations sonores : les étudiant.e.s explorent les musiques expérimentales

Nous accueillons Gwennaelle du Couëdic, créatrice de l’association Up up and Away qui vise à promouvoir la diffusion de projets sonores et à accompagner la création de musiques expérimentales. Accompagnée de Amaury, Louis, Maël, Adèle et Bastien, étudiant.e.s de l’ESAD TALM d’Angers, ils viennent nous présenter l’événement qui aura lieu ce jeudi 10 avril à l’atelier du parc de l’ESAD TALM Angers.

En seconde partie d’émission, on parle d’avortement avec Lucile Ruault, sociologue et chargée de recherche au CNRS. A l’occasion du mois du genre organisé en mars par l’Université d’Angers, elle était présente à la table ronde « Avorter hier et aujourd’hui : 50 ans après la loi Veil ». Lisa est allée la rencontre pour réfléchir aux rapports entre féminisme et médecine.

Nous recevons aussi Philippe avec nous pour la chronique éco.