Un cas historique pour penser la convergence des luttes avec Marie Cabadi

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Ce soir dans le Sous-Marin on vous propre une interview de Marie Cabadi, historienne et doctorante en histoire contemporaine à l’Université d’Angers. Mathilde l’a rencontré à l’occasion du mois du genre à la suite de la projection du film “Pride” de Matthew Warchus. Ce film revient sur la fermeture d’une vingtaine de mines en Angleterre sous le gouvernement de Margaret Thatcher et l’action d’un groupe d’activistes gays et lesbiennes.

En seconde partie d’émission, Hugo été avec Sarah Even comédienne et musicienne qui a monté son spectacle pour enfant Lutra Harpa mêlant à la fois chant, conte et harpe.

Du côté des chroniques, on a Simon pour le flash sport ainsi que Richard et Elvie, tous deux étudiants à l’ ESAIP, l’école d’ingénieur d’Angers, pour leur premier passage à la radio. Ils reviennent sur les clichés autour des étudiants qui ont la vie dure !