Top départ pour la nouvelle saison du Héron Carré

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Il fait beau, il fait chaud, c’est le retour du printemps et avec celui-ci la réouverture du Héron Carré. La Guinguette du bord de Maine vient de commencer sa saison et nous recevons Etienne programmateur du Héron

En seconde partie d’émission, on reçoit des étudiants pour le projet Circulations. Deux représentations de danse en plein cœur d’Angers organisé de A à Z par des étudiants en L3 art du spectacle.

Du côté des chroniqueurs, on a Paolo qui vient nous parler du séisme en Birmanie et les actualités de la semaine avec Eline, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers Villactu.

On est ravi d’être avec vous, j’espère que vous êtes prêt !