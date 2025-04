Fusion de l’audiovisuel public : une loi coûteuse et inutile

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Ce soir dans le Sous-Marin, on reçoit Stéphanie Valin de Angers Mécénat ! Avec la coupe dans les financements publics, de plus en plus de structures se tournent vers le mécénat et on va voir revenir dessus.

En seconde partie d’émission, nous allons évoquer les enjeux de la fusion de l’audiovisuel public et les mobilisations contre cette proposition de loi. Avec nous pour en parler, Eléonore Duplay, déléguée syndicale SNJ CGT, journaliste au sein de France 3 Pays de Loire et David Cayla, maître de conférences à l‘Université d’Angers en Économie.

Du côté des chroniques, on a Isabelle pour la chronique cinéma.