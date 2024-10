Jewel Usain et Kamango aux Z’ec

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

C’est le retour d’Isabelle et de sa chronique cinéma !

Héloïse nous présente son agenda culturel et les rendez-vous à ne pas manquer.

Simon, notre spécialiste sport à bord du Sous-Marin, a réalisé un entretien avec le directeur général des Mousquetaires de Paris, club de football américain.

Et pour terminer, vous pourrez écouter nos interviews depuis le festival des Z’eclectiques. On était au Quatre, à Angers et on a parlé avec les deux artistes qui se produisaient ce soir-là : Jewel Usain et Kamango.