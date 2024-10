Quelle place pour les gens du voyage sur le territoire angevin ?

Au sommaire du premier Sous-Marin de la saison,

On ne change pas les bonnes habitudes, Simon nous présente l’actualité sportive à Angers.

Et pour notre première émission, on parle du festival « Manouches et Gadjés » dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Un des temps forts du festival a lieu demain soir à 19h : la conférence “Regards croisés sur les angevins vivants en caravane”.

On reçoit également le collectif PAIX, pour un accueil inconditionnel dans l’Eglise. Ce collectif catholique angevin a publié deux tribunes cous sur coups dans le journal l’OBS. La première adressée à MM. Stérin et Bolloré et la deuxième afin de dénoncer les propos homophobes qui ont pu être faits dans le passé par des membres du gouvernement Barnier.

Et enfin, sur les ondes de campus, on vous propose un reportage de la FRAP réalisé par JET FM sur la NEF, cette coopérative qui soutient des établissements bancaires éthiques.