Écologie au Gabon et Pascal Boursier de l’Afterwork

Aujourd’hui, comme pour le reste de la semaine et de la semaine prochaine, dans le cadre des 20 ans de radio campus, on met en valeur nos bénévoles, nos partenaires, à travers les valeurs et les sujets qui sont chères à notre radio : la vie étudiante et associative, l’écologie et la lutte contre les discriminations.

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Bernard Christian Rekoula, journaliste militant de la société civile gabonaise et Gérard Moreau de l’association Survie 49. Avec eux on va aborder la situation écologique au Gabon et revenir sur le One Forest summit.

En deuxième partie d’émission on accueillera Pascal Boursier, comédien et co-animateur de l’émission Afterwork sur les ondes de Radio campus, l’occasion de revenir sur son bénévolat à radio campus et ses autres projets.

Enfin pour les chroniques, on aura le plaisir d’accueillir Adam Fourrage d’Infoscope, pour sa chronique politique et Alex des Folies Angevines pour terminer cette émission dans la rigolade