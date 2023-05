Au programme de ce soir, on termine la semaine en beauté, toujours avec nos bénévoles qui font vivre l’antenne du 103 fm ! On reçoit tout d’abord Gwenn de l’émission Artyshow. Et puis on retrouvera aussi les copains Martin Colas et Mattéo Mousseau qui ont réalisé leur podcast, Grandir.

On aura également le plaisir d’écouter la chronique de Loic, un autre de nos fidèles bénévoles et la revue de presse d’Hermann !

Allez, ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles !