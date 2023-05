APF France Handicap et France Faradji

Radio Campus a officiellement 20 ans ! Cette semaine, toute la team a délocalisé son studio dans la serre du Quai !

Au programme de ce soir, on reçoit APF France Handicap pour parler des nouvelles annonces d’Emmanuel Macron lors de la 6e conférence national du handicap. Seront avec nous Katherine Fremy Lefeuvre, Représentante Départementale et Inès Lebansais, Directrice territoriale du Maine-et-Loire et de la Vendée.

Nous recevrons également France Faradji, animatrice culturelle qui animera une sieste musicale ce dimanche 14 mai au Héron Carré, à l’occasion de nos festivités des 20 ans ! Elle proposera un voyage sonore avec ses bols tibétains et de cristal.

Comme tous les mardis on écoutera un nouveau reportage de la FRAP et on découvrira également un nouveau portrait de volontaire en service civique.