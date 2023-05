Deux bénévoles sont à l’honneur dans le Sous-Marin : Jo’ de Bamboo Station et Hermine !

Auditeurs, auditrices comme vous le savez sûrement, votre chère Radio Campus Angers fête ses 20 ans pendant les 2 prochaines semaines !

Au programme de ce soir, et pendant toute la semaine, on reçoit certains et certaines de nos bénévoles, qui font vivre l’antenne du 103 fm ! Pour commencer le premier Sous-Marin de la semaine, en première partie d’émission, Jo, de l’émission Bamboo Station sera avec nous ! Il y aura aussi Hermine, notre chroniqueuse qui dépeint, chaque lundi soir, de jolis portraits.

On aura également le plaisir d’écouter ce soir deux reportages. Celui de la Frap bien sûr, comme tous les mardis, et aussi le nouveau reportage d’Hermann sur une friperie 100 % masculine et angevine.

Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles !