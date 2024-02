Corps Empechés ? Le mois du genre c’est parti !

Ce soir, émission spéciale à l’occasion de la 8e édition du Mois du genre, organisé chaque année par l’Université d’Angers.

Liberté, égalité, mixité ! Voilà le slogan porté haut et fort par les organisateurs de cet événement. Et vous allez beaucoup en entendre parler sur notre antenne, puisque Campus se mobilise jusqu’au 16 mars, date de fin du festival, pour vous relayer les infos et vous parler de ce que nous sommes allés voir !

33 événements sont organisés, vous l’aurez donc compris, ce mois-ci, c’est l’occasion d’aborder des sujets variés autour de la question du genre. Et cette année, c’est la thématique des corps empêchés qui est mise à l’honneur !

Quelle place occupent nos corps dans la société et dans la construction de notre identité ? Sommes nous limités lorsqu’on s’exprime à travers nos corps ? Quelles sont les limites qu’on leur impose ? Comment mettre la lumière sur les corps jugés déviants ?

Transidentités, intersexualité, assistance sexuelle, endométriose, handicaps, femmes musulmanes. Mais aussi spectacles de cirque, drag shows, et ciné-débats.

Dans cette programmation, on fait aussi des bonds en arrière, dans l’histoire, pour mieux comprendre certains enjeux actuels ! C’est le cas de la Conférence d’inauguration, animée par Ninon Dubourg, qui est avec nous en plateau, historienne et animatrice du blog Histoire des maladies, du handicap et de la médecine en Europe médiévale. On va y revenir largement dans cette émission spéciale !

LA CONFERENCE INAUGURALE DE NINON DUBOURG A RETROUVER ICI

On aura l’opportunité de présenter de nombreux événements, tables-rondes et ateliers, au programme, puisque nous sommes en compagnie, ce soir, de David Niget, maître de conférences en histoire contemporaine à l’UA et chargé de mission Égalité, coordinateur scientifique du Mois du genre.

Autour de ce plateau, nous recevons aussi Anne-Laure GUILLAUMAT, chargée de projets culturels et de médiation scientifique au service UA-Culture, accompagnée de Catherine Passirani, vice-présidente de l’UA en charge de l’Égalité, devrait également bientôt nous rejoindre, pour évoquer la politique de l’UA en matière d’égalité.