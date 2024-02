Sensibiliser et échanger autour du revenge porn

Après une nuit chargée entre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations et le Super Bowl. Simon revient sur les événements sportifs du week-end dans son flash sport. L’occasion de parler notamment de Yahia Fofana : le portier angevin vainqueur de la Can.

Et puis, un Sous-Marin un petit peu spécial ce soir, puisque nous serons avec Jean-Jacques Rivé, psychologue au sein de l’Association d’aides aux victimes d’abus sexuels, Hervé Roth, chargé de communication pour S.O.S. Amitié et Sylvain Pineau, infirmier psy à la Direction santé publique de la ville d’Angers. On parlera ensemble de revenge porn et de la soirée organisée par le collectif Prévention suicide 49.