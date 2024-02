La programmation de Ciné Légende

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations a été remportée par la Côte d’Ivoire du gardien scoïste Yahia Fofana. Jessy, de l’émission Ta Gueule Coubertin, nous fait revivre ce moment avec les supporters au restaurant Chez Demba à Angers. On écoute son reportage, après l’interview d’Isabelle.

Et oui, vous avez l’habitude de l’entendre dans ses chroniques cinémas. Mais pas aujourd’hui, elle change de casquette pour nous parler de Ciné Légende. L’association organise plusieurs événements au mois de février. On reçoit ce soir : Marie-France Ralière, Philippe Parrain et Isabelle.

La mort est un sujet tabou. Pour y mettre fin, Amélie a lancé son entreprise pour accompagner les personnes en fin de vie ou les personnes endeuillées. Un reportage de Michel Boutreux de RPSFM, dans le cadre de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire.

Pour terminer ce Sous-Marin du 14 février, le film documentaire sur les 10 ans du festival Levitation France à Angers vient de sortir sur Youtube. On réécoute l’interview d’Anthony Bou en fin d’émission.