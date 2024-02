La FIV du samedi soir, un spectacle sur la PMA

Jeune espoir de la scène angevine. Il vient de dévoiler son projet “Nos Ombres Dansaient ?”. Il sera sur la scène des folies angevines pour sa release party en compagnie de Kiba J. C’est jeudi prochain. On reçoit ce soir dans le Sous-Marin, le rappeur Kebii.

Parler de la Procréation Médicalement Assistée avec humour, c’est le parti pris dans le spectacle la FIV du samedi soir. FIV pour fécondation In vitro. Dans cette mise en scène drolatique, Olivier Guery et Pascal Lévèque se lancent dans une épopée pour avoir un enfant et nous montrent les difficultés qui peuvent être rencontrées.

Vincent Peaudeau d’Alternantes FM nous fait découvrir les orgues des Pays de la Loire : 448 en tout… Un reportage dans le cadre de la Fédération des radios associatives qu’on écoute en fin d’émission

Mais d’abord, comme tous les jeudis soirs. On débute le Sous-Marin avec la traditionnelle revue de presse d’Angers Villactu. Eline revient sur les informations marquantes de l’actualité angevine…