Mois du Genre : l’écoféminisme à l’honneur

Nous sommes ensemble pendant 1h depuis le 4 de l’université d’Angers à l’occasion du lancement du mois du genre !

Pendant 1 mois, chercheuses et chercheurs, penseuses et penseurs, enseignantes et enseignant vont débattre, discuter et penser ensemble la thématique de l’écoféminisme ! Y a-t-il un lien entre l’oppression des femmes et la surexploitation de la nature par les hommes ? On en parle pendant 1h avec une très belle liste d’invités ! David Niget, historien et chargé de mission Égalité de l’UA, coordinateur scientifique du Mois du genre. Catherine Passirani, vice-présidente de l’UA en charge de l’Égalité. Chloé Langeard, sociologue à l’IUT et directrice du service UA-Culture. Jeanne Burgart-Goutal, agrégée de philosophie, spécialiste de l’écoféminisme, thème de cette édition 2023 !

Le mois du genre, c’est 29 évènements du 13 février au 17 mars, aussi sur le 103 FM, partenaire de l’université d’Angers !