Ce mardi 13 décembre était organisé à la maison de la culture et des loisirs la journée « Tous volontaires« , organisée par la SDJES49.

L’occasion de questionner l’engagement dans toute sa pluralité, d’interroger des volontaires en service civique et des associations.

Plus de 217 volontaires et 17 associations partenaires étaient rassemblé.es le temps d’une journée pour des ateliers, échanger et se rencontrer.

Radio Campus Angers était présent et a donné la parole à tous.tes ces acteurs et ces actrices du territoire pour faire rayonner l’engagement et le volontariat en service civique dans le Maine et Loire. Une rencontre et un temps d’échange et de musique de près de 3h30 !

L’occasion pour les volontaires en service civique de Radio Campus Angers de donner la parole à leurs pairs et de les faire se rencontrer autour des micros du 103FM