Pour le Mois du Genre, les femmes sont dans la rue !

Une émission spéciale enregistrée depuis la bibliothèque universitaire de Belle Beille qui accueille la magnifique exposition « Les femmes sont dans la rue, Révolte, subversion, émancipation », portée par l’Université d’Angers et L’association pour la préfiguration d’un musée des féminismes (AFéMuse).

Cette exposition nous donne à voir à lire et entendre La rue, lieu genré et normé. La rue a été conquis par les femmes dans leurs luttes, combats et revendications pour leurs droits sociaux, politiques et civiques, au nom de la justice, contre la violence, les inégalités et l’oppression.

Radio Campus Angers est très fière de pouvoir donner échos, une fois de plus, au Mois du Genre de l’Université d’Angers et son programme de recherche Gedi, Genre et Discrimination sexistes et homophobes. Ce festival est aujourd’hui la pierre angulaire des politique « Egalité » de l’UA….

Cette émission marque le coup d’envoi d’un mois de mars, spécifiquement dédiée aux droits des femmes, à l’identité de genre, aux féminismes et au luttes contre les violences sexistes et sexuelles sur votre 103FM ! La thématique de cette année : « Militer »

Nos invitées :