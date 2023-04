Assises internationales du journalisme 2023

Lors de ce plateau organisé par le réseau campus France et enregistré en direct depuis les assises internationales du journalisme à Tours, on aborde l’influence du modèle économique des médias sur le traitement de l’information. Quelles sont les contraintes économiques inhérentes au fonctionnement des médias ? Où placer le curseur de la déontologie entre informer et vendre ? Avec nous pour en discuter :

Pierre Ganz, secrétaire au conseil de déontologie journalistique et de médiation

Olivier Collet, journaliste aux médias 37° et Infotours

Cécile Sourd, directrice générale de médiapart

Jean-Marie Charon, sociologue et ingénieur d’étude au CNRS spécialisé dans les médias

Mais avant tout ce programme, on commence l’émission avec une chronique de Colin de Radio pulsar !

Animation : Augustin Hourlier (Radio Campus Angers)

Chroniques et interviews : Colin Champigné (Radio Pulsar) ; Lou Ecalle (Radio-U) ; Augustin Hourlier ; Marie Leroy (Radio Campus Paris)

Technique : Elodie Hervier et Romain Gentils