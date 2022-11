Avons nous peur d’avoir peur ? & Le budget participatif d’Angers

Au programme de ce soir, on revient avec vous sur les 16 projets lauréats du budget participatif d’Angers ! Plus de 10 000 votants, 1 Millions d’euros de budget. On en parle avec Karine Engel, adjointe au maire d’Angers en charge de la citoyenneté et Marc Fogère, responsable de la mission participation citoyenne.

En deuxième partie d’émission, nous avons décidé de parler d’Halloween… Cette fête, détestée et honnie par Christine Boutin, célèbre la peur… Issue de la tradition celte, c’est à la base la fête des sorcières… Alors qu’est-ce que la peur ? De quoi avons nous peur ? Pourquoi aimons nous avoir peur ? On en parle avec Aurélie Defois, psychologue, spécialiste des questions de la peur et de l’angoisse !

Vous entendrez également un reportage penser local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radio associatives en Pays de la Loire.