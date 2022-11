Crise politique anglaise et Connected Women

Au programme de ce soir, on parle du forum connected women ! Les 23 et 24 novembre au Centre de congrès d’Angers, l’objectif est de renforcer la place des femmes dans les métiers très masculins de la technologie. On en discute avec Corinne Busson-Benhammou, organisatrice de ce forum.

En deuxième partie d’émission, on traverse la manche pour aller faire un tour chez nos amis les British ! Il y a une semaine, c’était Rishi Sunak qui était nommé premier ministre. Il a remplacé Lizz Truss après un mandat de 44 jours.

On n’oublie évidemment pas toute notre team de chroniqueurs et chroniqueuses : Adam d’infoscope est avec nous ce soir. On retrouvera aussi notre dose d’humour hebdomadaire avec la chronique de Floran, un élève des folies angevines et évidemment la revue ciné d’Isabelle !