Restaurant flexitarien et Tiken Jah Fakoly

Au programme du Sous-Marin ce soir, des invités bien différents. Pour commencer, on accueille deux soeurs : Justine et Charlotte. Elles ont ouvert leur restaurant flexitarien le 4 avril dernier, Mail Family, rue du Mail à Angers. On discute donc alimentation ce soir.

Après avoir fait saliver nos papilles, c’est notre ouïe qui va être mis à l’honneur ! Eh oui, mes acolytes Mathilde et Augustin ont pu interviewer Tiken Jah Fakoly, le boss du reggae français. C’était ce week-end, lors de son passage au festival Les Zec’lectiques, à Chemillé.

Et comme chaque lundi, on aura le plaisir d’écouter la chronique d’Hermine. Et aussi, de retour ce soir, Anne-Lise, pour sa capsule positive !

Auditeurs, auditrices, c’est parti pour une heure de traversée ensemble !