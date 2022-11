Mode éco-responsable et festival jazz week

Au programme ce soir, c’est dans l’atmosphère douce et chaleureuse du jazz que le sous-marin va se plonger…

On écoutera un entretien d’Hugo avec Armand Raucher membre de l’association jazz Maine qui organise le festival jazz week à Angers !

C’est un reportage “penser local” réalisé par Valérie, de Jade FM que nous écouterons ensuite…

Il fait nuit de plus en plus tôt, les journées se rafraîchissent, l’hiver arrive à grands pas… Qui dit hiver dit, sortir bien couverts et c’est avec la friperie QAZ que nous avons rendez-vous aujourd’hui pour parler de mode éthique et éco-responsable.

En tout cas, il est l’heure de se servir un chocolat chaud et de vous glisser sous votre plaid… le sous-marin va émettre pendant une heure ce soir !