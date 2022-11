MMM Angers et Aphasie 49 – AVC

Oyé oyé matelot. On est dans le sous-marin, votre émission quasi quotidienne d’actualité !

En première partie d’émission, on reçoit Délia Jolly, Mathieu Franche et Roxane Boutoux de l’association MMM Angers pour parler d’éducation sexuelle sur les réseaux et notamment instagram. Ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Isabelle pour sa chronique ciné !

Nous accueillerons Chantal Censi, présidente de l’association Aphasie 49 – AVC, à l’occasion de la journée mondiale de l’AVC. Ben d’Infoscope nous gratifiera d’une chouette revue de presse. Et enfin, on se musclera les zygomatiques avec Jérôme des folies angevines.

Radio campus en immersion dans le sous-marin, c’est parti pour une heure !