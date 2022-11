Agression sexuelle à la Fac de médecine et Apiculture

Au programme de cette émission, on ne pouvait pas ne pas en parler ici à Radio Campus : l’agression sexuelle qui tourmente la fac de médecine d’Angers. On accueille Benjamin Briand—Bouchet, délégué syndical à l’UNEF et rapporteur-adjoint de la section disciplinaire qui a condamné le jeune homme. Et aussi Maxime Bellin, président de l’ADEMA, l’association des étudiants en médecine d’Angers.

Le Sous-Marin poursuivra ensuite sa traversée pour parler d’environnement et d’abeilles. On reçoit Pascal Reysset, président de ADDULT, l’Association pour le Développement Durable Loire Trélazé et Patrick Bilien, membre de l’association.