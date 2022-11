Au programme ce soir, on réveille vos papilles sur le 103fm en parlant cidre avec Sophie Belin, la responsable communication de l’association Cidres de Loire et de la Cidricole Vallée.

On accueille ensuite Eva Serhan et Cloé Dehours, les co-présidentes de l’association Règle on ca à Angers, qui lutte contre la précarité menstruelle et tente de lever le tabou sur les règles.

Aujourd’hui c’est lundi et qui dit lundi dit chroniques d’Anne-Lise et d’Hermine.