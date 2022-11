La Femme en interview !

Au programme de ce soir, on revient avec vous sur les Z’eclectique ! Il y a deux semaines, le festival angevin invitait de nombreux.ses artistes pour venir « mettre l’ambiance »https://podcasts.radiocampusangers.com/2022/11/Sous-Marin-15-11-2022.mp3 à Chemillé en Anjou ! Et nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Marlon Magnée, le chanteur du groupe La Femme ! On était sur place et ça nous fait bien plaisir de vous partager cette discussion juste avant qu’il monte sur scène !

On accueille aussi Noam Leandri, secrétaire général de l’ADEME. Qu’attendre de la COP 27 ? On en parle avec lui dans le sous-marin !

Vous entendrez également un reportage penser local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radio associatives en Pays de la Loire.