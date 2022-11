Exposition -Chimères- et Réinsertion après la Prison

Oyé oyé matelot. On est dans le sous-marin, votre émission quotidienne d’actu !

En première partie d’émission, on commencera avec une chronique d’Isabelle de Cinélégende. On reçoit également Sylvain Wavrant, artiste plasiticien et taxidermiste pour parler de son exposition Chimères dans le Repaire Urbain.

Nous accueillerons ensuite Adam d’infoscope pour sa chronique ciné et Arnaud Le Royer, responsable presse du Groupe Angevin Concertation Prison pour discuter de la réinsertion des personnes détenues dans la société.

Et enfin, on se musclera les zygomatiques avec Floran des folies angevines.

Radio campus en immersion dans le sous-marin, c’est parti pour une heure !