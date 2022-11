Les Amis du Patrimoine et Secours Catholique

Au programme de ce soir, on débute tout de suite avec l’association Les Amis du patrimoine trélazéen, qui comprend aussi les Amis des Allumettes. Pascal Reysset, en est le président. Il est avec Patrick Bilien, membre de l’association et spécialiste de l’ardoise. L’association œuvre aussi pour la préservation et la valorisation du patrimoine.

Le dernier rapport du Secours Catholique sur la pauvreté vient de sortir. Hugo a pu s’entretenir avec la déléguée départementale du Secours Catholique, Armelle Guillembet.

Avec nous dans les studios, Loic pour sa chronique.

Restez avec nous, le Sous-Marin prend la mer pendant 1h ce soir !