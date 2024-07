Le Livrodrome à Angers !

Le Livrodrome c’est un parc d’attractions littéraires itinérant spécialement conçu pour les adolescents de 11 à 18 ans.

Pendant un mois chaque été, il fait étape dans 10 villes en France et invite le public à participer à près de 20 attractions ludiques, excentriques, participatives et sportives puis à repartir avec des livres grâce aux chèques-lire offerts.

Alors à l’occasion de leur passage à Angers, Radio Campus Angers a réalisé un plateau radio de 9h à 17h30 !

Au programme : les interviews des auteur.ices invité.es par des jeunes des clubs de lecture de La Luciole et de la médiathèque Toussaint, une piece de théatre littéraire, des improvisations, un blind test et beaucoup de rires et de sourires.