Radio Campus x Radio U : Les radios, vraiment à l’écoute de leurs territoires ?

Être à l’écoute de son territoire peut vouloir dire bien des choses. Concept fourre-tout ou réalité ? Les radios donnent-elles réellement la parole à celles et ceux qui ne l’ont pas ? Comment dénichent-elles localement les talents musicaux de demain ? Quelle place à l’antenne pour l’écoute de l’environnement sonore et la création ? Radio U et Radio Campus France vous proposent de réfléchir à ces questions lors d’une émission en direct et en public, en présence d’invité·es du festival !

Viviane Berreur (Vice Présidente Musique RC France, programmation musicale à Radio Campus Orléans), Guirec Feuvrier (Radioactiv’ St-Brieuc), Vladimir Cagnolari (RFI)

Pierre-Yves Boussard (chargé d’EMI Radio Transistoc’h) Véronique Muzeau (journaliste Radio Transistoc’h) Juliette Micheneau (France Bleu Auvergne / L’onde Porteuse)

Jul McOisans (CRESSON) Lolita Voisin (Cresson) Alice Roy (documentariste)

Patrick Avakian, extrait du programme H1000

Natacha Aymain Radio U, Anton Kopp Radio U , Zoé Bodin Radio U, Luc Sterkers Radio U, Emeric Eymet RC Angers, Lisa Goujon RC Angers, Julien Schott RC Angers, Rose Leret-Parmentier Radio Phénix, Julien Poireau RC Tours, Rémi Upravan RC Amiens, Mathilde Painblanc RC Grenoble, Marine Laurent RC Paris, Marie-Lou Paitre Campus FM Toulouse, Aurélie Grenard RC Clermont -Ferrand

Vincent Le Yeuc’h, Radio U Brest

Radio U, Pierre Louis Leseul, Radio Campus france, Emile Palmantier

Enregistré à la Verrière du Quartz, au Festival Longueur d’ondes le 01.02.25