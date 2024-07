ON RECRUTE / Deviens volontaire en service civique

RADIO CAMPUS ANGERS

Radio Campus Angers est une radio créée en 2003, fondée en association loi 1901.

« La radio pourrait être le plus formidable appareil de communication qu’on puisse imaginer pour la vie publique (…) si elle savait non seulement émettre, mais recevoir, non seulement faire écouter l’auditeur, mais le faire parler, ne pas l’isoler, mais le mettre en relation avec les autres. » Bertold Brecht (1930)

Radio Campus Angers est la radio associative angevine créé en 2003 qui s’adresse aux 18-35 ans, lycéens, étudiants, jeunes actifs. Essentiellement animée par les bénévoles, elle a pour mots d’ordre la création et la découverte par ou pour les jeunes.

Existant au départ sous la forme d’une web-radio, Campus Angers a rejoint la bande FM (fréquence 103) en juin 2007. Dix ans plus tard, notre cible n’a pas changée : les oreilles curieuses des étudiants, jeunes, citoyens angevins et acteurs culturels de notre cité.

L’information, la culture, la jeunesse, la découverte, l’échange, l’accompagnement… Elle met toute son énergie au service des différents acteurs culturels et étudiants d’Angers pour les aider à promouvoir leurs événements et leurs actions sur le local.

Notre vitrine : www.radiocampusangers.com

La radio œuvre pour la formation des jeunes en accueillant plus de 30 stagiaires par an et forme l’ensemble de ses bénévoles tout au long de l’année aux différents métiers liés à l’activité : journalisme, montage, animation…

Son équipe : 4 salariés, 5 volontaires en services civiques, une centaine de bénévoles à l’année. (15 000 heures de bénévolat par an)

Son impact : Son dynamisme et son professionnalisme lui ont permis de devenir l’un des médias principaux d’Angers en seulement quelques années, ainsi qu’un acteur important du paysage culturel angevin. Depuis 2011, ce sont chaque année plus de 140 associations, associées a des institutions (Région, Mairie, Chambre de Commerce, le CHABADA…) qui sont partenaires du média et plus de 135 labels qui sont à nos côtés pour soutenir les artistes locaux.

Ses chiffres : Elle émet 7j/7 et 24h/24, avec une trentaine d’émissions, 25h d’information hebdomadaire, à peu près 25 000 auditeurs par semaine (chiffres donnés la truffe au vent)