Les jeunes et l’Union Européenne !

70% des jeunes entre 18 et 24 ans n’ont pas voté aux dernières élections européennes: un constat alarmant qu’il fallait éclaircir en cette période électorale. Les étudiant.e.s du Master 1 LARISP à l‘UCO ont organisé un évènement de sensibilisation à l’Union Européenne en association avec la Maison de l’Europe 49.

Radio Campus s’est installé dans le hall de l’UCO pour une heure de discussion autour de notre chroniqueuse Camille. On a parlé montée de l’extrême droite, déficit démocratique de l’Union avec 4 invité.e.s : Rabbie Ressad, enseignant en politiques européennes à l’UCO; Jean-Marc Minier, président de la Maison de l’Europe 49; Silvia Camara-Tombini, conseillère municipale à la Ville d’Angers et secrétaire départementale du Parti Socialiste; et Elise Bernard, directrice des études de la Fondation Robert Schuman.

Une émission préparée par Elsa Bauthamy, Tom Chauvin et Camille Fontaine, animée par Camille Fontaine.