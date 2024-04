RADIO CAMPUS ANGERS RECRUTE / TECHNICIEN.NE FLUX D’ANTENNE

Offre d’emploi – Radio Campus Angers

Technicien flux d’antenne H/F

Type : CDD 14 mois, 24h/semaine

Présentation de la structure :

Radio Campus Angers se veut être une agora libre et engagée, où l’expression, la créativité et les débats sont libres, tout en restant dans les limites posées par l’ARCOM. Nous développons une ligne claire et engagée face aux enjeux environnementaux et climatiques : alors que le dérèglement climatique est une réalité indéniable, Radio Campus Angers se pose en acteur en sensibilisant son auditoire à l’urgence climatique et en l’informant des initiatives mises en place par les acteurs locaux, qu’ils soient associatifs, individuels et entrepreneuriaux.

La programmation musicale de Radio Campus Angers va de l’international au local, en mettant un point d’honneur à valoriser les pratiques alternatives et les artistes émergent.es. Nous nous faisons l’écho d’esthétiques qui n’ont leur place nulle part ailleurs, à contre-courant des logiques algorithmiques des plateformes musicales.

Au sein d’une équipe de plusieurs salariés, de 5 volontaires en service civique et près d’une centaine de bénévoles, vous assurerez la programmation de la grille et serez garant du bon fonctionnement du flux de l’antenne de Radio Campus Angers.

A ce titre, vos principales missions seront :

La gestion du logiciel pilotant le flux de la radio (Open Radio d’Audio Research)

Assurer la maintenance du parc informatique de la radio et diagnostiquer les dysfonctionnements et procéder aux interventions d’urgence

Utiliser un logiciel de montage audio pour créer des jingles, faire de la post production d’émission, etc

La mise à jour de la programmation musicale dans le respect des quotas et de la ligne éditoriale de Radio Campus Angers (chansons d’expression française et artistes émergents)

L’intégration dans la grille de diffusion des émissions enregistrées et l’optimisation de la durée des différents programmes

Animer en collaboration avec des membres du CA et les volontaires en service civique un comité de programmation musical

Être en relation avec les partenaires au sein de la filière musicale (labels, attachés de presse, artistes) et sélectionner, télécharger, renommer et intégrer les fichiers audio dans Open Radio; en relation avec le comité de programmation bénévole

Travailler en équipe avec les autres salariés, le conseil d’administration de la radio et les volontaires en service civique, notamment pour assurer l’accueil et la formation technique des bénévoles et la représentation ponctuelle de Radio Campus Angers lors d’événements

Votre profil

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (gestion d’un parc informatique, environnement WordPress).

Vous êtes en prise avec l’actualité musicale et êtes familier du fonctionnement de l’industrie de la musique, avez une solide culture musicale et êtes curieux de découvrir de nouveaux univers artistiques et culturels.

Vous vous retrouvez dans les valeurs du monde associatif; vous appréciez travailler en équipe et savez faire preuve de solidarité avec vos collègues et les bénévoles pour assurer tous ensemble le bon fonctionnement de la radio

Vous partagez la passion des bonnes ondes pour les faire vibrer à Angers !

Conditions

Date limite des candidatures : 30 avril 2024

Prise de poste : 24 mai 2024

Contrat : CDD de 14 mois

Durée de travail hebdomadaire : 24 heures

Lieu de travail: Radio Campus Angers, campus de l’UCO, Angers. Pas de télétravail possible.

Rémunération : SMIC horaire

Possibilité d’évolution vers un temps complet (35h) en 2025.

>> Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à president@radiocampusangers.com