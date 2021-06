Depuis 2015 se tient en Val de Loire le festival Flamenco en Loire, organisé par la compagnie Eoliharpe, avec pour envie la volonté de faire découvrir la richesse du flamenco dans sa diversité, ainsi que de s’ancrer sur le territoire du Val de Loire et de créer du lien entre ses habitant.es. Le festival se tiendra du 25 au 27 juin, pour une édition dédiée au fleuve andalou Guadalquivir, et nous avons discuté de tout ça avec Claire et Maude d’Eoliharpe.

Playlist : Tangos > Laura Vital & Eduardo Rebollar /