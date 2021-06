Les badass babes sont de retour!

Si la crise sanitaire et ses contraintes avaient amené à l’annulation de l’édition 2020 à l’automne dernier, le Babes Day est de retour les 25 et 26 juin, et toujours au 122. Cet événement, qui a pour objectif de mettre en avant des femmes entrepreneures, créatrices ou artistes, conserve la formule qui a fait son succès, entre talks, concerts et pop up store.

Emmanuelle et Juliette de l’association Babes Voices, initiatrices de cet événement, étaient derrière nos micros pour en parler.

Playlist : Under My Pillow > Élayïs /