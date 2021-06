La Collective présente sa prog estivale

D’ici quelques jours s’ouvrira Tempo2rives, la saison estivale culturelle angevine, qui vous proposera moult concerts et spectacles.

Au sein de cette programmation, six dates ont été proposées par La Collective, un regroupement de treize structures culturelles de la filière musiques actuelles locale. Pour en savoir plus nous avons discuté avec Marie, Clémence et Sarah.

Playlist : Sirius Dub > Art-X & The Roots Addict /