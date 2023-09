On débrief le 13e numéro de La Topette !

La Topette, le journal d’investigation local lancé par Marie Hamoneau et Julien Collinet vient de sortir son 13e numéro ! Le gros dossier du trimestre : mais où vont nos déchets ? On ira également faire un tour du côté des usines du luxe ligériennes… ou encore des Greniers Saint Jean où une soirée caritative financée plein pot par la région s’avère finalement être un moyen pour des associations d’extrême droite proche de Zemmour et de la manif pour tous de récolter de l’argent…

En deuxième partie d’émission, restez bien à l’écoute car ce sera le moment pour Isabelle de vous faire ses recommandations sorties de la semaine !