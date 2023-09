La paysannerie au secours de nos assiettes

A l’heure du dérèglement climatique, comment imaginer notre alimentation de demain ? Produits phytosanitaires, terrains agricoles détenus par de grands propriétaires, moral au plus bas… Le tableau qui pourrait être dressé aujourd’hui n’est pas des plus réjouissant. Pourtant des initiatives existent et apparaissent ça et là pour que nous puissions imaginer comment nous nourrir demain. Et bien on en parle avec le collectif Nourrir 49, un réseau d’initiatives paysannes qui s’organise pour proposer des pratiques agricoles écologiques, des relations commerciales équitables, des écosystèmes préservés et des liens humains renoués…

Les membres fondateurs de Nourrir 49 :

Accueil Paysan Pays de la Loire

La CIAP 49

Le CIVAM AD 49

La Confédération Paysanne 49

et Les amis de la Confédération

Paysanne

L’Inter-AMAP 49

Le GABBAnjou

Passeurs de terres

Solidarité Paysans 49

Terre de Liens Pays de la Loire

Vivre au Pays.

En deuxième partie d’émission, on ira à la rencontre de Thomas Bernardi, qui s’est interessé à notre rapport au jardin et aux problématiques énergétiques. Un reportage PENSER LOCAL, un programme commun de la FRAP, la fédération des radios associatives en pays de la loire.