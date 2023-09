Les 10 ans du Campus Day sur nos ondes malgré la pluie ! (Radio G! est avec nous !)

Vous êtes bien à bord du Pédalo, mais figurez vous que nous ne voguons pas seuls ce soir !! Ce soir, nos amis Radio G! sont à bord avec nous !

Aujourd’hui, il pleut… Autant la pluie peut nourrir la terre et les cœurs, autant elle peut aussi les faire pleurer… Et l’équipe de l’Université d’Angers l’avait anticipé, cette pluie ! Vous l’aurez remarqué, pas de 10e édition du Campus Day, qui a été annulée…! Pourtant le programme promettait d’être passionnant : Karaoké, fanfares, villages des associations et même un carrousel en plein cœur du campus de Belle Beille… Une édition anniversaire placée sur le thème du sport !

Bon, là où on a de la chance, c’est qu’il ne pleut pas dans les studios et que pour sécher nos larmes pleine de pluie, nous avons décidé, avec nos copains de Radio G! de continuer à faire vivre le Campus Day sur nos ondes !! Avec moi dans les studios, Fahadi de Radio G, accompagné de Maelle et Mattéo.

Quel est le programme de ce soir pour cette émission spéciale, alors ?

Et bien je vous le donne en mille : nous allons avoir en interview Dimitri Peraudeau et Céleste Carroué, qui font parti du comité d’organisation du Campus Day, membre du service culture de l’Université d’Angers ! Et parce que cette année est une année olympique et que le Campus Day aurait du être sportif… Nous recevrons également Richard Garnier, le nouveau directeur du SUAPS, le service sport de l’UA !

Nous sommes allés à la rencontre des étudiants pour parler de cette rentrée universitaire et nous entendrez également une belle rétrospective sur les 10 ans du Campus Day…

Avec ce beau programme, je vous propose d’ajuster votre gilet de sauvetage car… Le Pédalo lève les voiles sur les ondes de Radio Campus Angers et sur celles Radio G!