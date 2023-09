Catalyse au 122

Au 138, rue de la Chalouère, à l’orée du quartier Monplaisir, se trouve le 122, tiers-lieu culturel ! Conférence, dégustation, concerts… Avec nous pour présenter leur rentrée et leur programmation : Steven et Antoine, programmateurs et chargé culturel.

En deuxième partie d’émission… « 3 chambres, une salle de bain, 90m2, pour 195 euros de loyer. Appartement recherche colocataires pour partager des moments de vie et mener des actions solidaires. » C’est à peu près l’offre proposée par l’AFEV, l’association de la fondation étudiante pour la ville, qui dirige le projet Kaps. Les kapseurs sont des jeunes de moins de 30 ans qui, en échange d’un loyer faible, dynamisent leur quartier en y organisant des événements culturels. Une initiative qui permet de recréer du lien entre les habitants de quartiers défavorisés/prioritaires. Dans ce reportage, Adriana Dagba d’Euradio a suivi Lucas et Mathis, deux kapseurs de Nantes.