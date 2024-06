Analyse des résultats des élections européennes

Au sommaire de ce 10 juin dans votre Pédalo !

Le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Après la dissolution de l’Assemblée Nationale par Emmanuel Macron, Radio Campus Angers s’engage et vous invite à vous rendre aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochain.

Et si nous parlions un peu d’Europe ? Le pari de Jordan Bardella est réussi : partout, on ne parle que de la France ! Alors quel avenir en commun au sein de l’Union Européenne ? Comment analyser cette poussée des nationo-populistes au sein du parlement européen ? Comment lire et faire entendre ces résultats malgré ce coup de tonnerre en France ? On en parle avec Jean Marc Minier, président de la Maison de l’Europe 49, Albrecht Sonntag, professeur a l’ESSCA et à l’origine de la chaire “Intégration européenne” et Camille Fontaine, etudiante en Master Science Politique de l’UCO.

En fin d’émission, vous retrouverez la chronique de Thomas sur le débarquement en Normandie.

C’est parti, on est ensemble pendant 30 minutes, et on commence avec le flash info de Victor