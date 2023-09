AIW fête ses 25 ans

Ce soir Le Pédalo porte un pavillon international ! Et oui, si Angers est jumelé à Pise, Osnabrück, Wigan, Torun ou encore Austin, et bien les autres pays ne sont pas en reste. Les programmes de mobilité étudiante ou bien l’attractivité du végétal angevin font que l’international est au cœur de notre cité ! On en parle avec l’association AIW qui accueille et accompagne les néo-arrivants internationaux à Angers ! AIW qui fête ses 25 ans le 29 septembre ! On en parle avec Roselyne Fouquet, Ton Huiskes et un dernier que vous connaissez bien ici sur les ondes du 103FM : Peter Jaguemont, animateur du Musée des Oubliés !

En deuxième partie d’émission, place au flash sport et un récap’ de l’actu sportive du week-end dernier avec Simon !