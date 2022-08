Au programme ce soir une interview avec les membre de la compagnie du Poulpe ! Cinq jeudi de l’été, de ce soir au 18 aout, c’est leur festival du Sous Marin, un festival d’art de rue, de culture et d’éducation populaire. On en parle avec Quentin Mousserion et Yael Minne !

En deuxième partie d’émission, on retrouvera notre traditionnelle parenthèse poétique et un reportage Penser Local, réalisé en partenariat avec la FRAP.