Au programme ce soir, on parle jeu, société, et jeux de société avec Clément et Mélodie Vignot. Ils ont ouvert il y a 3 semaines Les Casse-Pions, un bar à jeu de société en plein cœur du quartier de la Doutre à Angers.

En deuxième partie d’émission, on retrouvera notre traditionnelle parenthèse poétique estivale et un reportage réalisé par Adelie Pham, bénévole à la radio.. Elle est allée autour du Lac de Maine pour aller, et accrochez vous bien, manger des fleurs…