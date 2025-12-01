Répondre à la crise du bénévolat

Pour ce Hors les Murs du mois de décembre, on est à l’espace Frédéric Mistral à Angers, dans les locaux de France Bénévolat 49, pour parler…de bénévolat bien évidemment !

Mais plus précisément pour évoquer la crise qui touche ce secteur.

On compte aujourd’hui 21 % de la population française de 15 ans et plus qui participe à une activité bénévole au sein d’une association. C’est un chiffre bien inférieur à celui d’avant la pandémie, selon le dernier rapport de France Bénévolat

Pourquoi les gens s’engagent moins ?

Quel impact pour les associations ?

Quelles solutions apporter ?

Autant de questions auxquelles nous tentons de répondre avec nos invités :

-Marc Viel, coprésident de France Bénévolat 49

-Elodie Mottier coordinatrice territoriale de l’association C’Possible, une structure qui lutte contre le décrochage scolaire

-Christian Colas de l’association Passerelles et Compétences.