En direct du festival Les Z’Eclectiques à Chemillé avec Luiza, Deluxe et Julie Rains

Samedi 15 novembre, c’était la dernière soirée de la collection automne 2025 du festival de musique Les Z’Eclectiques à Chemillé. A cette occasion, cinq jeunes bénévoles du Zec Crew ont animé une émission de radio en direct du Théâtre Foirail, avec quatre invitées :

Capucine, impliquée dans l'organisation du festival depuis cinq ans

la chanteuse Luiza, qui s'est fait connaître cet été avec son tube « Soleil bleu »

l'artiste belge Julie Rains, qui vient de lancer sa carrière solo et sort son premier EP « Lentement »

Lili, la chanteuse de Deluxe, qui termine la tournée de son 7ème album « ça fait plaisir »

Merci à Madeline, Salomé, Ethan, Emilie et Mathis qui ont animé cette émission, avec l’aide de Mélodie et Sacha pour le calage des invitées, et d’Ange pour l’organisation.