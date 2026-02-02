L’omniprésence de la publicité dans l’espace public

Pour ce Hors les Murs de février, on est à l’espace Frédéric Mistral dans les locaux de l’antenne angevine de Greenpeace, pour parler de la publicité dans l’espace public. Un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment puisque le 15 janvier dernier, 3 membres du collectif Extinction Rébellion ont été jugés. Leur tort ? Avoir retiré des affiches publicitaires et éteint des panneaux numériques dans le centre-ville d’Angers. Une action qui vise à dénoncer l’impact écologique de la publicité.

Alors quel rôle joue la publicité dans les problèmes liés à l’environnement, quelle place occupe-t-elle dans l’espace public, comment réduire son impact ?

Des questions auxquelles nous répondons avec nos invités : François Landes et Zoé Fouquet de Greenpeace et Melaine d’Extinction Rébellion, qui fait partie des prévenus.