L’amour et les amours, au cœur du mois du genre 2026

Bienvenue dans ce plateau spécial, depuis le quatre au campus Saint-Serge, un plateau consacré au mois du genre à l’Université.

Tout au long du mois de mars, des événements, des ateliers ou encore des conférences sont organisés pour parler des questions liées au genre.

Après “militer” en 2025, cette édition est consacrée au thème “amour.s” (au singulier comme au pluriel).

L’occasion de tout savoir de ce qui est prévu dans les jours et les semaines à venir, et de comprendre les enjeux autour de la thématique de ce mois du genre.

Nos invitée.es :

-Kayleigh O’Sullivan et Nathalie Ménar, de la mission égalité à l’université d’Angers

-Chloé Langeard, directrice du service UA-Culture, qui supervise le volet culturel du Mois du genre

-Catherine Passirani, vice-présidente International et Égalité de l’Université d’Angers

-Victoire Tuaillon, autrice et journaliste indépendante, autrice de podcasts, présente pour une conférence le 3 mars.