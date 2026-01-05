Les problématiques liées à l’accès au logement, avec le DAL 49

Pour ce Hors les Murs de janvier, on est à la permanence de l’association Droit au Logement, le DAL 49.

Alors qu’on est en pleine trêve hivernale, on est ensemble pendant 1 heure pour parler de l’accès…au logement bien évidemment.

Mais plus précisément, on va questionner cet accès pour les personnes les plus précaires, les difficultés rencontrées, les discriminations, voire même parfois la criminalisation subie, et ce ,encore plus depuis la promulgation de la loi Kasbarian, il y a deux ans.

Nos invité.es : Lisa et Hubert du DAL 49 et Arthur de l’UNEF